У Москві мітинг проти російсько-американських навчань «Торгау-2006»

У центрі Москви прихильники комуністів проводять мітинг проти російсько-американських навчань «Торгау- 2006», в якому беруть участь понад 800 чоловік.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на заступника начальника Управління інформації ГУВС Москви Євгена ГІЛЬДЄЄВА.

Мітингуючи, які зібралися біля Будинку уряду на Горбатому мосту тримають в руках плакати із закликом відмінити навчання і вимогами не пускати НАТО на російську землю.

Аналогічні акції протесту, організовані представниками лівих партій і рухів, відбулися сьогодні в Хабаровську, Майкопі та Курську. Учасники курського пікету вимагали від федеральних властей «відмінити всі види навчань з військами НАТО і США».

Раніше передбачалося, що навчання «Торгау-2006» пройдуть під Нижнім Новгородом з 23 вересня по 4 жовтня за участю російського мотострілкового полку і американського мотопіхотного батальйону. Проте міністр оборони РФ Сергій ІВАНОВ заявив, що їх проведенню перешкодила відсутність юридичної бази.