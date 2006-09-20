Проти маніфестантів у Будапешті поліція застосувала сльозогінний газ

У Будапешті минулої ночі знову відбулися зіткнення учасників антиурядових протестів з поліцією - постраждали близько 50 чоловік.

Як повідомляє радіо «Свобода», щоб стримати маніфестантів, які намагалися увірватися до штаб-квартири правлячої Соціалістичної партії, поліція застосувала сльозогіний газ.

У вівторок біля будівлі парламенту пройшов багатотисячний мітинг з вимогою відставки прем`єр-міністра Ференца ДЮРЧАНЯ. Днями він визнав, що приховував правду про економічну ситуацію в країні, щоб виграти вибори.

Заворушення у Будапешті тривають третій день. У ніч на вівторок в зіткненнях було поранено 150 осіб.