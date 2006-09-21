До Києва на бразильський карнавал приїде Пеле

У червні наступного року в рамках Міжнародного культурно-соціального проекту “Кольори світу” в Києві відбудеться бразильський карнавал, на який приїде король футболу Пеле.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомила директор івент-агентства “Рубікон” Олена СУХАЧОВА.

Вона зазначила, що бразильський карнавал в Україні проводитиметься “за участю і під керівництвом розпорядника карнавалу в Ріо-де-Жанейро”.

“Вся підготовча робота і карнавальне дійство будуть аналогічними карнавалу в Бразилії”, - додала О.СУХАЧОВА. За її словами, на карнавалі в Україні буде присутній король бразильського карнавалу в Ріо-де-Жанейро, якого оберуть взимку наступного року.

О.СУХАЧОВА повідомила, що з жовтня цього року в обласних центрах України в школах самби розпочнуться відбірні тури учасників карнавалу. “Кращі танцюристи братимуть участь в карнавальному дійстві і на вечірньому самбадромі на Контрактовій площі”, - додала вона.

О.СУХАЧОВОЇ розповіла, що карнавальне дійство в Україні розпочнеться на Поштовій площі. За її словами, спеціальна декорована платформа пересуватиметься по вулиці Сагайдачного до Контрактової плащі. “За нею йтимуть барабанщики, за барабанщиками - кращі танцюристи”, - додала директор івент-агентства “Рубікон”.

О.СУХАЧОВА зазначила, що на платформі на Контрактової площі “кожен зможе отримати уроки самби і стати учасником карнавалу”. За її словами, очікується, що у карнавалі візьме участь близько двох тисяч осіб. Однак на вечірній сцені виступатимуть кращі музичні та танцювальні колективи.

За її словами, в рамках карнавалу планується також провести прес-тур в Бразилію на карнавал в Ріо-де-Жанейро.

У свою чергу, хореограф, керівник танцювального студії “Румберус” Амадор ЛОПЕС зазначив, що, окрім спортивних танців, на фестивалі буде присутня народна самба, як “дух бразильського фестивалю”.

На думку організаторів, перший бразильський карнавал в Києві започаткує карнавальний рух в Україні.