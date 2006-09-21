«5 канал» вимкнули з ефіру Одеси, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

Як зазначено в повідомленні, «5 канал» отримав лист від ТзОВ «Телерадіокомпанія Одеської національної юридичної академії «Академія» про одностороннє розірвання договірних відносин з «5 каналом» з 1 жовтня цього року, що означає зникнення «5 каналу» з ефіру м. Одеси. Лист підписаний директором компанії Станіславом КІСЄЛЬОВИМ.

Прес-служба зазначає, що програми «5 каналу» в Одеському регіоні вже не транслюються.

За інформацією прес-служби, ректором «Одеської юридичної академії», принаймні до обрання народним депутатом, був член Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ.

Найближчим часом «5 канал» має намір з’ясувати, хто стоїть за цим фактом, зазначає прес-служба.