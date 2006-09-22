Глава Палестини обіцяє визнати державу Ізраїль

Заява прозвучала на сесії Генасамблеї ООН

Глава Палестинської автономії Махмуд АББАС заявив, що новий уряд національної єдності має намір відмовитися від насильства і визнати державу Ізраїль. Як передає радіо «Свобода»,заява прозвучала на сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку. До нового кабінету - разом з представниками екстремістського угрупування ХАМАС - повинні увійти члени поміркованого руху Фатх, очолюваного М.Аббасом.

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