Глава Палестини обіцяє визнати державу Ізраїль
08:48, 22 вересня 2006Світ
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Заява прозвучала на сесії Генасамблеї ООН
Глава Палестинської автономії Махмуд АББАС заявив, що новий уряд національної єдності має намір відмовитися від насильства і визнати державу Ізраїль.
Як передає радіо «Свобода»,заява прозвучала на сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.
До нового кабінету - разом з представниками екстремістського угрупування ХАМАС - повинні увійти члени поміркованого руху Фатх, очолюваного М.Аббасом.
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