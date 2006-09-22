НАТО активізує переговори з Грузією
09:45, 22 вересня 2006Світ
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Рішення ухвалили міністри закордонних справ
НАТО активізує переговори з Грузією про зближення
Таке рішення ухвалили міністри закордонних справ країн-членів НАТО під час зустрічі в рамках Генеральної Асамблеї ООН. Це перший крок на шляху вступу Тбілісі до Північноатлантичного альянсу.
Генсек НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР наголосив, що активізація діалогу з Грузією покладає на цю країни багато зобов’язань. Головне - мирне вирішення конфліктів з Абхазією та Південною Осетією, передає ICTV.
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