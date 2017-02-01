За чотири дні більше 700 людям відмовили у в'їзді в США за указом Трампа

Влада США за перші чотири дні дії міграційного указу, згідно з яким заборонений в'їзд в країну деяким категоріям іноземних громадян, відмовила у в'їзді понад 700 особам і більш ніж для 1 тисячі людей зробила виняток. Така статистика митної та прикордонної служби наводиться на сайті Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), передає РБК.

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Згідно з даними на 30 січня, щодо 721 людини були видані рекомендації відмовити їм у в'їзді. У свою чергу для 1059 законних постійних жителів (LPR) та 75 власників віз були зроблені виключення - їх допустили до в'їзду.

Раніше повідомлялося, що всупереч цьому ж указу Трампа в США буде допущено близько 900 біженців. Про це, як повідомляє Bloomberg, розповів на прес-конференції представник митної та прикордонної служби США Кевін Макалінан.

Він повідомив, що 872 біженця, які вже були готові до переїзду і його скасування могло б викликати "невиправдані труднощі", отримають право на в'їзд. За словами Макалінана, ці 872 біженця прибудуть у США на цьому тижні. На сайті Міністерства внутрішньої безпеки уточнюється, що DHS спільно з Держдепом буде розглядати ситуацію з кожним з цих біженців окремо і приймати по кожному з них подальше рішення.

Макалінан уточнив, що в цілому за перші чотири дні дії указу в США прибули літаками 500 тис. іноземних громадян.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Трамп підписав указ "Про захист країни від в'їзду іноземних терористів". Документ передбачає обмеження на 120 днів на в'їзд в США для мігрантів, також на 90 днів в США був зупинений в'їзд для жителів низки країн Близького Сходу. Безстроково США заборонили відвідувати територію країни сирійським біженцям.

Готовність оскаржити указ Трампа вже виявили прокурори декількох регіонів, у тому числі прокурор штату Вашингтон Боб Фергюсон. Він планує оскаржити антимігрантський указ у Федеральному окружному суді.