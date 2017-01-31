В.о. голови Мін'юсту США сумнівається в законності міграційного указу Трампа

Про це пише The New York Times.

Відзначається, що Єйтс, яка є людиною з команди колишнього президента США Барака Обами, звернулася до міністерства юстиції з тим, щоб відомство відмовилося захищати указ Трампа про мігрантів у суді.

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"Я відповідаю за те, щоб займана нами позиція в судах відповідала урочистому зобов'язанню цього інституту завжди добиватися справедливості і стояти за право", - написала Йейтс.

"В даний час я не впевнена ні в тому, що захист адміністративного указу відповідає цим обов'язкам, ні в тому, що цей указ є законним", - зазначила Йейтс.

При цьому видання зазначає, що така заява в.о. голови Мін'юсту США багато в чому є "символічною", оскільки кандидат Трампа на цю посаду Джефф Сешнз, швидше за все, найближчим часом очолить відомство.

Однак, його призначення тільки підсилить "сильні розбіжності" як в Мін'юсті, так і в інших відомствах навколо антимігрантського указу Трампа.

Раніше УНІАН повідомляв, що прокурор штату Вашингтон Боб Фергюсон оголосив, що направляє у федеральний окружний суд позов про визнання неконституційними основних положень антиімміграційні указу президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, в неділю Трамп випустив спеціальну заяву щодо ситуації, звинувативши ЗМІ в невірній інтерпретації його заборони. "Щоб все роз'яснити, це не заборона для мусульман, як помилково повідомляють медіа", -цитує прес-реліз ABC News.