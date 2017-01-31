В.о. голови Мін'юсту США сумнівається в законності міграційного указу Трампа
Виконуюча обов'язки голови Мін'юсту і генпрокурора США Селлі Єйтс повідомила про свої сумніви у зв'язку з законністю указу президента США Дональда Трампа про мігрантів.
Про це пише The New York Times.
Відзначається, що Єйтс, яка є людиною з команди колишнього президента США Барака Обами, звернулася до міністерства юстиції з тим, щоб відомство відмовилося захищати указ Трампа про мігрантів у суді.
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"Я відповідаю за те, щоб займана нами позиція в судах відповідала урочистому зобов'язанню цього інституту завжди добиватися справедливості і стояти за право", - написала Йейтс.
"В даний час я не впевнена ні в тому, що захист адміністративного указу відповідає цим обов'язкам, ні в тому, що цей указ є законним", - зазначила Йейтс.
При цьому видання зазначає, що така заява в.о. голови Мін'юсту США багато в чому є "символічною", оскільки кандидат Трампа на цю посаду Джефф Сешнз, швидше за все, найближчим часом очолить відомство.
Однак, його призначення тільки підсилить "сильні розбіжності" як в Мін'юсті, так і в інших відомствах навколо антимігрантського указу Трампа.
Раніше УНІАН повідомляв, що прокурор штату Вашингтон Боб Фергюсон оголосив, що направляє у федеральний окружний суд позов про визнання неконституційними основних положень антиімміграційні указу президента США Дональда Трампа.
Нагадаємо, в неділю Трамп випустив спеціальну заяву щодо ситуації, звинувативши ЗМІ в невірній інтерпретації його заборони. "Щоб все роз'яснити, це не заборона для мусульман, як помилково повідомляють медіа", -цитує прес-реліз ABC News.