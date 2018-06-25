«День незгодних» у Москві, або Ігри в демократію

Учорашній день в столиці Росії минув під знаком небаченої громадянської активності. Такого «розгулу» вуличної демократії в різних точках міста водночас москвичі не бачили давно. На площах Білокам`яної мітингували чи не всі політичні сили країни. І хоча раніше на протестний марш 31 січня збиралися тільки активісти руху «Незгодні» (про що заявили ще минулого року), вчора їх «ексклюзивне» право на протестну дату вправно підхопили прихильники Кремля. А гасла «проти» розчинилися в загальному гомоні «за». Схоже, саме цього і прагнули у верхах.

Географічне місце проведення мітингів багатозначно свідчило про ступінь прихильності влади: чим далі від Кремля - тим менше у нього симпатій до мітинговців. Не дивно, що найчисленніший мітинг організувала партія влади. Акція «Єдиної Росії» пройшла просто біля Кремля, на Манежній площі. Трохи далі розтягнувся ще один мітинг – прихильників ЛДПР та її голови, «непримиренного» борця з ворогами Росії Володимиром Жириновським. Поряд, на площі Маяковського, мітингували комуністи.

А ось власне «незгодним» довелося потіснитися вже за межі Садового кільця. Більше того, московська мерія дала дозволи зібратися на Площі 1905-го року лише частині інакодумців - Міжнародному Союзові Радянських офіцерів. Натомість прихильникам Каспарова і Лимонова мітингувати і зовсім заборонили.

На перший погляд може видатися дивним, чому політичні партії різних поглядів раптом зібралися в один день на вулицях Москви. Але як вважає політолог, гендиректор Інформаційно-аналітичного центру з вивчення громадсько-політичних процесів на пострадянському просторі Олексій ВЛАСОВ, в цьому немає нічого нового. За його словами, сценарій одночасного проведення мітингів «проти» і «за» був відпрацьований ще до радянської влади. Експерт нагадує, така ж схема працювала навіть 1917 року, за Тимчасового уряду.

- Завжди коли опозиційні партії і рухи наперед оголошують про те, що такого от дня буде мітинг, можете бути певні - паралельно пройдуть і заходи, аби показати, що народ на боці влади, а не опозиціонерів, - каже О.Власов. - Так і тепер, наприклад, комуністам було дуже важливо не втратити обличчя як головній опозиційній силі країни. Іншими словами, кожна з політичних сил вирішувала свої тактичні завдання. І так співпало, зробити це краще за все в один день.

За різними даними, на акцію «єдиноросів» прийшли від 5 до 10 тис. осіб. Під гаслом "Народ! Медведєв! Путін! Разом переможемо!" промовці з трибуни заявили, що не допустять зриву курсу керівництва країни. Партію "Єдина Росія" на мітингу порівняли з "всенародним доктором Айболитом", і ухвалили резолюцію, згідно з якою лише Путін, Медведєв і "Єдина Росія" здатні вивести країну з кризи.

Присутніх на мітингу людей пригощали гарячим чаєм. Але зігрітися тільки ним у 15-градусний мороз було аж ніяк неможливо – може, тому офіційна частина заходу тривала не більш півгодини?

Ще оперативніше впоралася ЛДПР, обмежившись виступом Жириновського, якого слухали близько 500 чоловік. Володимир Вольфович зізнався, що закликати соратників на мітинг його змусила не стільки об`єктивна необхідність, скільки політична конкуренція.

- КПРФ і «Єдина Росія» знову вивели людей на вулиці, тому ми теж мусили вас запросити в такий холод, щоб показати, що ми продовжуємо боротьбу - боротьбу за вас, - заявив він з трибуни.

В улюбленій різкій манері Жириновський дорікав російському уряду. Він упевнений, що владі потрібна «свіжа кров», яку ЛДПР, звісно, готова надати.

Російські комуністи, які претендують у країні на головну опозиційну роль, зібрали під червоною символікою близько тисячі мітинговців. Комуністи критикували все і відразу: антикризову політику російської влади, зростання цін і тарифів на ЖКГ, порушення прав трудящих. Тим часом порядок на площі контролював міліційний вертоліт.

Відставним військовим, яких жорстоко розігнали 14 грудня за підтримку «незгодних», влада дозволила зібратися на площі 1905-го року. В акції брали участь близько ста осіб. І хоча вони знову вийшли в народ з критикою керівників Росії, мітинг пройшов мирно - цього разу ОМОН не вантажив в автозаки генералів і полковників.

Попри заборону, відбулися і акції «Незгодних». Їх марші пройшли в різних частинах міста одночасно. Таку тактику вибрали невипадково, розповідає голова виконкому руху «Солідарність», член бюро Об`єднаного громадянського фронту, учасник протестних акцій Денис БІЛУНОВ. Все робилося, щоб розпорошити увагу міліції й уникнути побиття учасників акції.

- Немає ніякого сенсу піддавати ризику здоров`я активістів. Ми ухвалили розсередитися по всьому місту і створити максимум складнощів міліції, щоб контролювати ситуацію. У результаті, в місцях, де несподівано з`являлися незгодні, загонів ОМОНу не було, а окремі міліціонери не могли завадити маршеві 200-300 людей. Коли ж підтягалися правоохоронці, «незгодні» розсереджувалися і переміщалися в інше місце – сказав Білунов в коментарі УНІАН.

Та все ж без затримань не обійшлося. Тісно поспілкуватися з представниками органів довелося лідерові забороненої в Росії націонал-більшовицької партії Едуарду ЛИМОНОВУ. Нацболи вийшли в центр міста на Тріумфальну площу. Лідер націонал-більшовиків вирішив піднятися на постамент пам`ятника Маяковському, щоб звернутися до журналістів. Але спілкування з пресою одразу ж присікли міліціонери – залишок мітингу ЛИМОНОВ провів в міліційній машині. Всього, за попередніми підрахунками, 31 січня було арештовано близько 50 осіб.

Утім, навіть цей факт не завадив «незгодним» назвати вчорашній день своєю маленькою перемогою.

- Ми визначаємо на даний момент політичний порядок денний. День «незгодних» був оголошений ще перед новим роком, і КПРФ та Єдина Росія мала провести свої акції в інший день, – каже Білунов.

За його словами, до діалогу з владою протестуючі готові, але в майбутньому вимагають надання майданчика для проведення публічних акцій.

І якщо ця перспектива поки що здається доволі туманною, то присутність на таких маршах чималої кількості міліціонерів і надалі гарантоване. Принаймні, на вчорашньому «Дні незгодних» (і згодних) кількість правоохоронців була набагато більшою за всіх мітинговців, разом узятих.

Роман Цимбалюк, Москва. Фото автора / УНІАН