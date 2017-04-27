Трамп і Путін можуть зустрітися в кінці травня – ЗМІ

Президенти США Дональд Трамп і Росії Володимир Путін можуть зустрітися в кінці травня в одній з європейських країн, пише російське видання "КоммерсантЪ" з посиланням на джерела в держструктурах РФ.

Передбачається, що 25-27 травня Трамп прибуде в Європу для участі в самітах НАТО і G7 і може заїхати в одну з європейських країн для зустрічі з Путіним.

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Над питанням проведення зустрічі глав двох держав сторони почали активно працювати після того, як в Москві з офіційним візитом 12 квітня побував держсекретар США Рекс Тіллерсон. До цього Трамп і Путін неодноразово спілкувалися по телефону, проте офіційно, як президенти, ще не зустрічалися.

На думку гендиректора Російської ради з міжнародних справ Андрія Кортунова, "в ході першої особистої зустрічі президенти Росії і США, швидше за все, не будуть обговорювати велику кількість конкретних питань, що потребують детального опрацювання".

"Головний сенс цієї зустрічі буде полягати не в тому, щоб знайти розв'язки по Сирії або Україні. Лідери двох країн для початку повинні надіслати бюрократичним структурам як у Москві, так і у Вашингтоні чіткий сигнал про необхідність припинити війну слів і жестів і нарешті почати роботу над пошуком точок дотику", - пояснив він "Коммерсанту".

У свою чергу, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував виданню ТАСС інформацію про можливу зустріч Володимира Путіна і глави США Дональда Трампа в травні.

"Поки нічого немає", - заявив Пєсков у відповідь на питання про те, чи готується зустріч двох лідерів перед самітом G20 в Німеччині