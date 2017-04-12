Після переговорів з Лавровим Тіллерсон погодився зустрітися з Путіним

У Москві проходить зустріч президента Російської Федерації Володимира Путіна і секретаря Державного департаменту США Рекса Тіллерсона. Про це повідомляє Reuters.

Речник посольства США в РФ, посилаючись на російських чиновників, повідомив про початок зустрічі Путіна і Тіллерсона в Кремлі.

Читайте такожВійськовий конфлікт між США та Росією неможливий – голова Пентагону

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що президент РФ зустрічається з Тіллерсоном та Лавровим, передає ТАСС. Пєсков не повідомив про деталі бесіди Путіна з дипломатами.

У той же час раніше зазначалося, що Тіллерсон видалив зустріч з Путіним зі свого робочого графіка візиту в Росію. Держсекретар США Тіллерсон сьогодні знаходиться у Москві, де проводив переговори з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Як повідомляв УНІАН, Путін вважає, що рівень довіри між США і Росією на робочому рівні при новому президенті США Дональда Трампа «деградував», а не став краще.