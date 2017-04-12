Тіллерсон заявив про необхідність припинити "стійку деградацію" відносин США та Росії

Секретар Державного департаменту США Рекс Тіллерсон заявляє, що відносини Сполучених Штатів та Росії мають низький рівень довіри і необхідно припинити "стійку деградацію" двосторонніх взаємин.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Тіллерсон сказав, що зустріч з Путіним була продуктивною та тривала близько двох годин.

"Ми відверто обговорили нинішній статус відносин США та Росії. Я висловив точку зору, що поточний стан відносин США та Росії перебуває на низькому рівні. Існує низький рівень довіри між нашими двома країнами. Дві передові ядерні держави світу не можуть мати такого роду відносини", - наголосив Тіллерсон.

Він сказав, що під час зустрічі обговорювалися подальші кроки щодо покращення каналів зв'язку між країнами.

За його словами, сторони мають розуміння, що доведеться покращувати відносини у довгостроковій перспективі, якщо країни бажатимуть досягнути прогресу у тих питаннях, де існують різні погляди.

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Також він сказав, що багато часу було приділено обговоренню ситуації в Сирії та щодо інших регіонів, де країни "поділяють спільні погляди".

"Ми погодилися, що існує потреба у більшому високому рівні комунікації між нашими країнами одночасно на дипломатичному та військовому рівнях. Але існує широке коло інших питань, у яких ми маємо розбіжності", - додав Тіллерсон.

"Впродовж періоду останніх двох років ряд взаємних дій було прийнято, щоби продемонструвати незадоволення, які кожна країна має одна до одної. Ми повинні спробувати припинити цю постійну деградацію, яка ніяк не сприяє відновленню довіри між нашими двома країнами, або досягнути прогресу у питаннях, які мають важливе значення для нас. Ми погодилися створити робочу групу для рішення менших проблем та досягти прогресу на шляху стабілізації відносин, щоб потім ми могли взятися за більш серйозні проблеми", - сказав Тіллерсон.