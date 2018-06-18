Міністр реінтеграції Грузії Якобашвілі: У Південній Осетії голодні російські солдати просять їжу у місцевого населення

Грузія ніколи не змириться з втратою територіальної цілісності. А Росія "не зможе проковтнути Абхазію і Південну Осетію, вона подавиться ними". Про це в інтерв`ю УНІАН заявив міністр реінтеграції Грузії Темур Якобашвілі.

"АБХАЗІЯ І ПІВДЕННА ОСЕТІЯ СТАЛИ ПРИДАТКАМИ ФСБ І МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ РФ" Батоно Темур, як, на вашу думку, після визнання Росією наскільки стали незалежними Абхазія й Південна Осетія? Наскільки самостійні керівники цих регіонів в ухваленні рішень?

Незалежними вони не стали. Навпаки, вони виявилися більш залежними або навіть на 100% залежними від примх російського керівництва. Ступінь незалежності місцевих еліт в Абхазії й Південній Осетії – абсолютно різна. У випадки Кокойти (Едуард Кокойти – президент Південної Осетії) залежність обчислюється абсолютно конкретними цифрами, і скільки йому вдається вкрасти з російського бюджету і потім переправити до власних кишень або кишень своїх друзів. Саме цим і визначається його залежність або незалежність. Що стосується Абхазії, то там ситуація інша. Звичайно, є той же чинник «розпилювання» російських грошей, але там ситуація загострюється тим, що існують внутрішні суперечності. Тобто, там немає одноосібного бандитсько-диктаторського режиму Кокойти. Там присутня внутрішня боротьба, яка на руку російській владі, тому що з`являється більше можливостей для маніпуляції, ніж у Південній Осетії. Але, за великим рахунком, і Абхазія, і Південна Осетія в економічному і політичному плані – придатки ФСБ, а в плані безпеки – придатки міністерства оборони РФ.

Як вплинуть на загальну ситуацію в Абхазії 2,5 млрд. рублів, які Росія обіцяє виділити Сухумі?

Як казала Маргарет Тетчер, безплатний сир буває тільки в мишоловці. Я думаю, що, по-перше, ці 2,5 мільярда ніхто не побачить, а по-друге, треба з`ясувати, яким буде відсоток «відкату». Ясно, що відкати перевищать 50%, але наскільки вони наблизяться до 80%? По-третє, як каже російське прислів`я, «обіцяти – ще не означає одружуватися». Поки ці гроші існують тільки на папері. Я думаю, що гроші на зарплати, пенсії, якісь соціальні програми все-таки будуть. Тобто, будуть гроші, щоб підтримати життя на рівні існування. Але грошей на розвиток, я думаю, зараз не буде.

Як ви оцінюєте соціальну ситуацію в Абхазії і Південній Осетії? Як живеться там людям?

Живеться погано. Особливо в Південній Осетії. Все-таки там була війна, було багато руйнувань, а реабілітація не проводилася. Тому, звісно, є проблеми з постачанням газу, постачанням води, із станом доріг і багато інших проблем. І ще є голодні російські солдати, які просять їжу у місцевого населення. В Абхазії справи теж не дуже, тому що криза в РФ гукнулася і в Абхазії, а в результаті ціни зросли на базові продукти, і рубль девальвується, при тому, що в людей не з`явилося ніяких нових сфер зайнятості. Ця проблема, в принципі, не тільки абхазька, а глобальна, тому що скрізь в світі відбувається скорочення робочих місць. І я думаю, що на тлі девальвації рубля, скорочення робочих місць, ситуація погіршуватиметься.

"РОСІЯ ПОДАВИТЬСЯ АБХАЗІЄЮ І ПІВДЕННОЮ ОСЕТІЄЮ" Які важелі залишилися і чи залишилися вони взагалі у Грузії для відновлення територіальної цілісності? Чи не змирилося грузинське суспільство і влада з втратою територій?

Я думаю, що ні ця влада, ні та, яка буде після наступних виборів, не змириться з втратою. І територія не втрачена, а окупована. Росія не зможе проковтнути цю територію, вона подавиться нею. Важелів у нас дуже багато, з яких найдієвіший – це економічний розвиток Грузії, інтеграція до європейських і атлантичних структур, які самі по собі вже дадуть можливість де-окупації Абхазії. А спільну мову з абхазами ми знайдемо. Давайте скажемо чесно: абхази ментально набагато ближчі до грузинів, ніж до росіян. Все-таки впродовж багатьох століть ми разом живемо. І сваритися уміємо, і якось миримося. У сім`ї все буває. Проблема з Росією в тому, що вона не намагається зрозуміти чиюсь ментальність або адаптуватися до чиєїсь ментальності. Навпаки, вона намагається маніпулювати чужою ментальністю або домінувати своєю. Тому я думаю, що тут існує базова розбіжність.

Яка Ваша роль як держміністра з реінтеграції?

Така ж, як і була. Мені часто ставлять питання, що ви будете реінтегрувати. Те ж саме: народи і території. І якщо змінився статус, то це показує тільки те, що зміниться наша методологія, і більше нічого.

У вас залишилися прямі контакти з абхазькою стороною? Такі контакти завжди є і завжди будуть.

Чому Грузія не спробувала налагодити економічні зв`язки з Абхазією без вирішення політичних питань? Адже в інтересах Грузії зробити так, щоб у Абхазії була самостійна економіка, щоб вона не залежала від Росії?

Ми пропонували абхазькій стороні економічну співпрацю. Вони, зі свого боку, пропонували відновити поромне сполучення Сухумі - Трабзон, а ми запропонували транзит Очамчира - Стамбул – весь інший світ. Ми пропонували створити вільну економічну зону в Очамчирі. Там порт, там є можливості для торгівлі. Ми навіть пішли на те, щоб сертифікати про походження товару видавала не грузинська і не абхазька сторона, а залучена міжнародна корпорація. Ми навіть досягли попередньої домовленості з європейськими і американськими структурами про те, щоб створити таку структуру, щоб абхазькі товари надходили на міжнародний ринок. Абхази дали свою попередню згоду. Але їм не дала своєї згоди Росія. Все було готово, коли раптом на зустрічі з нами Сергій Шамба (міністр закордонних справ Абхазії - УНІАН) сказав, що все відміняється. Пізніше нам вдалося з`ясувати, що заборона йшла не від керівництва Абхазії, а від керівництва Росії. Для мене таке рішення є дивним, незрозумілим, тому що Росія сама отримувала можливість для розвитку своїх кавказьких регіонів – вони діставали доступ до морського порту через Кодорську ущелину. Але я вкотре переконався, що керівництво Росії хвилює не добробут своїх громадян, а лише поточні політичні бонуси. Отже економічні інтереси населення були принесені в жертву корпоративним інтересам ФСБ, яке контролює політику в Абхазії і Південної Осетії, і міністерства оборони, яке витрачає гроші російських платників податків на своє власне утримання в конфліктних регіонах.

Наскільки швидко відновлюється зруйнована російськими військами інфраструктура Грузії?

Відбудовні роботи закінчені на цей час. На тих територіях, які ми контролюємо, ми вже всі відновили. У Горі закінчені роботи. Ви можете подивитися на відновлений Горі, на збудовані будинки для вимушено переміщених осіб. Для нас найголовніше не відновити і забути, а не припуститися колишніх помилок, коли ці рани дуже довго загоювалися. Ми не хочемо політизувати питання гідності і життя.

Росія постійно звинувачує Грузію у відновленні військової потужності. Чи це так? На вашу думку, чому робляться такі заяви?

Грузія відновлюватиме свою потужність. І серйозно відновлювати. Грузинська армія вже не та, що була в 90-х роках, а за кілька років вона стане ще краще. І природно, що мета армії – не атакувати і не руйнувати, а захищати свою вітчизну від окупантів, якими, наприклад, є російські війська.

Чому ж Росія негативно розцінює відновлення грузинської армії, якщо, за Вашими словами, Грузія нікому не загрожує?

Природно, що Росія розцінює це негативно, тому що їй не потрібна сильна Грузія. Їй взагалі Грузія, як держава, не потрібна. А армія – це один з атрибутів державності. Росії не потрібна нова грузинська армія, тому що з такою армією Грузія вступить до НАТО. Росії не потрібна така армія, тому що вона втратить важелі для маніпуляцій. Отже розмови про реваншизм і таке інше – це пусті розмови. Ми не приховуємо, що збираємося відновлювати свою територіальну цілісність, і не приховуємо, що будемо це робити виключно мирними методами.

Грузія планує налагоджувати діалог з Росією в сьогоднішніх умовах?

Ми ніколи не відмовлялися від розмови з Росією. Навпаки, це російська сторона говорить про те, що не хоче з президентом Саакашвілі розмовляти. Розмовляти можна завжди. Інша справа, про що розмовляти. Нормалізувати відносини, коли у них три посольства на території Грузії... це з області фантастики.

Розмовляли Вахтанг Балавадзе і Іраклій Чихладзе, Тбілісі