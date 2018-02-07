США розчаровані підписанням Дудою закону про Інститут національної пам'яті

Президент Польщі Анджей Дуда у вівторок підписав закон про Інститут національної пам'яті.

Сполучені Штати, близький союзник Польщі по НАТО, висловили розчарування рішенням Дуди підписати закон про Інститут національної пам'яті.

Як повідомляє Reuters, президент Польщі Анджей Дуда підписав закон у вівторок, 6 лютого. Документ передбачає заборону ідеології українських націоналістів та вводить кримінальне покарання за приписування нацистських злочинів польській державі.

"Президент Польщі у вівторок підписав закон, який запроваджує ув'язнення за припущення, що країна була співучасником під час Голокосту", - йдеться у повідомленні.

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Президент Польщі у телезверненні сказав, що цей законодавчий акт захистить польську репутації на міжнародній арені, але Ізраїль закликав до внесення правок, зазначаючи, що обидві країни мають "спільну відповідальність" за збереження пам'яті про Голокост.

Як повідомляється у релізі Державного департаменту США, цей закон негативно позначиться на свободі слова і наукових дослідженнях.

"Ми розуміємо, що цей закон буде переданий до Конституційного суду Польщі. Ухвалення цього закону негативно позначається на свободі слова і наукового дослідженнях", - йдеться в заяві.

У Держдепі підтверджують, що такі терміни, як "польські табори смерті" є оманливими і болісними.

"Такі історичні неточності зачіпають Польщу, нашого сильного союзника, і з ними необхідно боротися таким чином, щоб захищати основні свободи. Ми вважаємо, що відкриті дебати, вивчення і освіта є найкращим засобом протидії використанню невірних формулювань", - заявили у Держдепі.

Як повідомляв УНІАН, польські Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У МЗС Польщі роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму».

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що ідея польських парламентарів визнати українську націю "злочинною", що відображено у законі про Інститут національної пам’яті, веде в нікуди та провокує реакцію у відповідь.

У Держдепартаменті США закликали Польщу переглянути закон, оскільки вважають, що закон може вплинути на польські стратегічні інтереси і відносини, зокрема, й зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Ізраїль виступив категорично проти польського закону про Інститут національної пам'яті. В Ізраїлі вважають, що жоден закон не змінить історичних фактів.

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Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав Дуду ветувати закон.

У відповідь на заяву Держдепартаменту США в МЗС Польщі заявили, що закон не стосується свободи слова. У МЗС Польщі наголосили, що головна мета закону - «боротьба з усіма формами заперечення і спотворення правди про Голокост», а також боротьба з «применшенням відповідальності справжніх виконавців злочину».

Сьогодні, 6 лютого, Верховна Рада ухвалила заяву в якій, серед іншого, закликала президента Польщі спільно з Сеймом і Сенатом повернути в українсько-польські відносини зваженість та доброзичливість.

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю сподіваються, що польська влада внесе зміни до закону про Інститут національної пам'яті.