Як Рада розглядала заяву-відповідь щодо скандального польського закону про заборону "бандерівської ідеології" (відео)

Український парламент готується відповісти на скандальний польський закон про Інститут національної пам'яті.

Першим питанням у порядку денному українського парламенту цього тижня стоїть заява Верховної Ради у зв'язку з ухваленням парламентом Польщі закону про Інститут національної пам'яті, передає кореспондент УНІАН.

Як повідомляв УНІНАН, 26 січня польський Сейм і Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів.

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Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У польському МЗС роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму».

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.

Також закон розкритикували США, Ізраїль та ОБСЄ.