Як Рада розглядала заяву-відповідь щодо скандального польського закону про заборону "бандерівської ідеології" (відео)

11:26, 06 лютого 2018
Політика
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оновлено
Рада готується відповісти на дії польської влади / фото УНИАН

Як повідомляв УНІНАН, 26 січня польський Сейм і Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів.

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Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У польському МЗС роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму».

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.

Також закон розкритикували США, Ізраїль та ОБСЄ.

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Теги: #наживо#закон про Інститут національної пам’яті#закон про заборону бандерівської ідеології