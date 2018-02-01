США закликали Польщу переглянути скандальний закон про Інститут нацпам'яті

Сполучені Штати закликали польську владу переглянути цей законодавчий акт, що також може порушити засади свободи слова.

Державний департамент Сполучених Штатів Америки попередив Польщу, що закон про Інститут національної пам’яті може призвести до наслідків для розвитку двосторонніх відносин.

Про це йдеться у заяві речника Держдепартаменту США Хезер Науерт щодо польського законодавства щодо злочинів, вчинених під час Голокосту.

"Історія Голокосту болісна та складна. Ми розуміємо, що такі фрази, як "польські табори смерті" є неточними, оманливими та образливими. Проте ми стурбовані, що, у разі прийняття, цей проекту закону може підірвати свободу слова та академічний дискурс. Усі ми повинні бути обережними, аби не перешкоджати обговоренню та зауваженням щодо Голокосту. Ми вважаємо, що відкрите обговорення, знання та освіта є найкращими засобами для протидії неточним та образливим заявам", - йдеться у заяві.

За словами речника Держдепартаменту, США також стурбовані наслідками цього проекту закону, бо, у разі ухвалення, він може вплинути на польські стратегічні інтереси та відносини, у тому числі зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

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Зокрема, зазначається, що цей закон може призвести до розбіжностей у відносинах між союзниками, що буде лише в інтересах супротивників.

"Ми закликаємо Польщу переглянути законодавство у зв'язку з його потенційним впливом на засади свободи слова та на нашу здатність бути ефективними партнерами", - наголосили у Держдепартаменті США.

Як повідомляв УНІАН, польський Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам’яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропагування в країні ідеології українських націоналістів. Також законом введено кримінальну відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

Того ж дня в МЗС України висловили стурбованість з приводу прийняття Сеймом Польщі цього закону.

Разом з тим у польському зовнішньополітичному відомстві роз’яснили, що закон про Інститут національної пам’яті стосується тільки тих осіб, які прилюдно і всупереч фактам заперечують злочини, скоєні "колабораціоністами нацистського режиму".