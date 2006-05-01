На 77-е Першотравня в Японії вийшли 230 тисяч чоловік

У токійських парках Йойогі та Хібія, а також в інших містах Японії з ранку у понеділок проходять першотравневі виступи японських профспілок, організовані Японською конфедерацією профспілок (Ренго), Національною конфедерацією профспілок (Дзенрорен) і Загальнонаціональною радою зв`язку профспілок (Дзенроке).

На нинішнє 77-е святкування Дня солідарності трудящих в 45 префектурах і адміністративних округах країни вийшли, за підрахунками Головного поліцейського управління, близько 230 тисяч 300 чоловік. Маніфестації проходять в 279 містах по всій Японії.

На головному мітингу в токійському парку Йойогі, де під прапорами Дзенрорен зібралося близько 7400 осіб, у виступах звучали гасла недопущення перегляду "мирної" конституції країни і ухвалення переглянутого закону про освіту, де наголос робиться на "патріотичному вихованні", що, на думку мітингуючих, нагадує націоналістичну ідеологію часів Другої світової війни.

Виступаючи на мітингу в парку Йойогі, голова Дзенрорен Канеміті Кумагаї (Kanemichi Kumagai) сказав: "Реформи прем`єр-міністра Дзюн`ітіро Коїдзумі (JunТichiro Koizumi) позбавляють народ безпеки і стабільності, поглиблюють пропасти між бідними і багатими!". Він закликав уряд дотримувати положення 25-ї статті конституції, де кожному громадянинові країни гарантований прожитковий мінімум.

На мітингу як почесний гість був присутній керівник Комуністичної партії Японії Кадзуо Ці (Kazuo Shii), який у своєму виступі сказав: "Уряд країни готується до того, щоб узяти з коштів платників податків три трильйони ієн (близько $26 мільярдів) для покриття витрат по передислокації американських військових баз, що неприпустимо". Ці також закликав "зміцнювати мир і боротися із зрощенням американської військової машини з японськими Силами Самооборони, що може привести до розв`язування війни".

Радикальніше профспілкове об`єднання Дзенроке зібрало своїх прихильників у токійському парку Хібія, куди прийшли близько 10 тисяч чоловік.

РІА "Новости"