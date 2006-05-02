Сьогодні закінчується ера Берлусконі

Сильвіо Берлусконі йде з посади прем`єр-міністра Італії . Сьогодні він востаннє очолить засідання уряду. Потім особисто подасть президенту країни Карло Чампі заяву про складання із себе прем`єрських повноважень. Італійські журналісти вже назвали друге травня - кінцем ери Берлусконі. За кілька днів посаду прем`єра обійме переможець парламентських виборів - лівоцентрист Романо Проді. А до 5 травня він обіцяє сформувати новий уряд.

5 канал