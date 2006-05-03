Навіщо Грузії СНД

Президент Грузії Михайло Саакашвілі доручив уряду протягом одного-двох місяців підготувати економічне обгрунтування подальшого перебування Грузії в Співдружності Незалежних Держав (СНД).

За словами Саакашвілі, уряду має почати двосторонні переговори з членами СНД щодо візового режиму і економічних взаємин. Якщо з`ясується, що ніяких вигод від участі в співдружності у Грузії не немає, то вона може залишити цю організацію, зазначив президент.

Також Саакашвілі заявив, що Росія намагається анексувати Грузію, повідомляє Газета.Ру. Для того, щоб довести свої слова, він показав повідомлення на мобільному телефоні від однієї з російських стільникових компаній. Повідомлення "Ласкаво просимо до складу Російської Федерації" було розіслане цхинвальському населенню.

Глава Грузії також відреагував на заборони Росспоживнагляду на ввезення ряду продуктів з Грузії. Він заявив, що головна мета таких дій полягає в тому, щоб в Грузії настав голод.

Раніше вихід зі складу СНД пропронувала спікер парламенту Грузії Ніно Бурджанадзе. 11 квітня вона заявила, що не бачить сенсу в тому, щоб продовжувати залишатися одним з членів СНД, оскільки раніше співдружність зв`язували економічні відносини. Але Росія запровадила заборону на ввезення ряду грузинських товарів. Особливо сильний скандал спалахнув через заборони грузинських вин, яку Росспоживнагляд запровадив 27 березня і не скасував досі.

25 січня 2006 року Грузія вже вийшла зі складу Ради міністрів оборони країн СНД. Тоді МЗС Грузії пояснив це зміною політичного режиму в країні. Оскільки Грузія взяла курс на входження в НАТО, вона не може перебувати в двох військових об`єднаннях одночасно.

URL: http://lenta.ru/news/2006/05/02/georgia/