У Росії і Вірменії буде оголошено жалобу

У зв`язку з катастрофою літака А-320 над Чорним морем, в якій, за попередніми даними, загинули 113 чоловік, 5 травня в Росії і Вірменії буде оголошено жалобу, передає ІА «Новости-Армения».

Як повідомила прес-служба Кремля, таке рішення прийняли президенти Володимир ПУТІН і Роберт КОЧАРЯН.

Під час телефонної розмови глав держав, яка відбулася сьогодні, з обох сторін було підкреслено, що це спільна трагедія російського і вірменського народів. В.ПУТІН і Р.КОЧЕРЯН висловили глибокі і щирі співчуття рідним і близьким загиблих громадян Росії і Вірменії.

Літак А-320 авіакомпанії «Армавіа» (бортовий номер 32009), що виконував рейс з Єревану в Сочі, зазнав катастрофи над Чорним морем у ніч на середу. На його борту знаходилися 113 чоловік. За попередніми даними, всі вони загинули.

Авіакомпанія повідомила, що на борту літака А-320 знаходилися 28 іноземних громадян, зокрема 26 росіян, 1 громадянин Грузії і 1 український громадянин.

Прокуратура порушила кримінальну справу за частиною 3 статті 263 Кримінального кодексу РФ (порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило по необережності смерть двох і більше осіб).