Ізраїль відповів ударами авіації на запуск ракет з Гази

Ізраїль завдав повітряних ударів по кількох цілях в секторі Газа, повідомляє Бі-Бі-Сі. Приводом для цього став ракетний залп з палестинських територій по місту Ашкелон, де вибухнула одна ракета. Ніхто з жителів міста не постраждав.

Палестинські джерела повідомляють, що в Газі було чути кілька вибухів, над містом баражують ізраїльські літаки.