Ізраїль відповів ударами авіації на запуск ракет з Гази

00:36, 31 липня 2010
Світ
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Літаки залишаються в повітрі

Ізраїль завдав повітряних ударів по кількох цілях в секторі Газа, повідомляє Бі-Бі-Сі. Приводом для цього став ракетний залп з палестинських територій по місту Ашкелон, де вибухнула одна ракета. Ніхто з жителів міста не постраждав.

Палестинські джерела повідомляють, що в Газі було чути кілька вибухів, над містом баражують ізраїльські літаки.

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