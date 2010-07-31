Ізраїль відповів ударами авіації на запуск ракет з Гази
00:36, 31 липня 2010Світ
1258 0
Літаки залишаються в повітрі
Ізраїль завдав повітряних ударів по кількох цілях в секторі Газа, повідомляє Бі-Бі-Сі. Приводом для цього став ракетний залп з палестинських територій по місту Ашкелон, де вибухнула одна ракета. Ніхто з жителів міста не постраждав.
Палестинські джерела повідомляють, що в Газі було чути кілька вибухів, над містом баражують ізраїльські літаки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter