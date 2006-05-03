У Тихому океані потужний землетрус, є загроза цунамі
20:00, 03 травня 2006Світ
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Повідомляє Геологічна служба США
Поряд з островами Тонга в Тихому океані відбувся землетрус силою 8 балів за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи зафіксовано на глибині близько 16 кілометрів, повідомляється на сайті Геологічної служби США.
Центр попередження про цунамі в Тихому океані розповсюдив бюлетень, де зазначається загроза цунамі на островах Тонга, Фіджі та Самоа.
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