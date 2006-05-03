У Тихому океані потужний землетрус, є загроза цунамі

Поряд з островами Тонга в Тихому океані відбувся землетрус силою 8 балів за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи зафіксовано на глибині близько 16 кілометрів, повідомляється на сайті Геологічної служби США.

Центр попередження про цунамі в Тихому океані розповсюдив бюлетень, де зазначається загроза цунамі на островах Тонга, Фіджі та Самоа.

Лента.ру