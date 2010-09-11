Президент США продовжив режим надзвичайного стану

Президент США Барак Обама у п`ятницю продовжив ще на 12 місяців режим надзвичайного стану, введений в країні після терактів 11 вересня 2001 року, повідомляє Бі-Бі-Сі.

"Терористична загроза, яка призвела до оголошення надзвичайного стану 14 вересня 2001 року, зберігається. Тому я вважаю необхідним, щоб чинність надзвичайного стану продовжувалася після 14 вересня 2010 року з урахуванням терористичної загрози", - йдеться в посланні Обами Конгресу, яке було поширено Білим домом.

На практиці, режим надзвичайного стану дає президентові деякі додаткові юридичні повноваження, якими він може будь-якої миті скористатися.