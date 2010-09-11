Польська армія планує взяти на озброєння гумові БТР

Польська армія планує взяти на озброєння гумові бронетранспортери „Росомах”.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, завдяки гумовим БТР, які мають виглядати точнісінько як бойові машини, військові планують вводити в оману ворога.

Макет гумового БТР, який надувається та важить 250 кілограм, вже розробили польські інженери.

Гумовий варіант бойової машини, за твердженнями інженерів, не можна відрізнити від оригіналу неозброєним оком на відстані одного кілометра та за допомогою бінокля за 2,5 км.

„Військо завжди робить дві речі - з одного боку озброюється, а з другого - робить вигляд, що це робить, а для цього потрібні макети”, - сказав керівник компанії, яка розробила гумовий БТР, Пьотр ОЛЬШЕВСЬКИЙ, якого цитує TVN24.

Інженери планують додавати до гумових машин обігрівачі у місцях, де справжня машина виділяє тепло, завдяки чому її не можна буде відрізнити від оригіналу за допомогою термовізійних приладів.