На судно японської транспортної компанії напали пірати
Судно йшло під філіппінським прапором
На судно японської транспортної компанії "Ніппон Юсен" "Чирлідер", що спеціалізується на перевезенні автомобілів, напали пірати.
Як передає агентство Кіодо, напад вчинено в суботу в районі індонезійського острова Калімантан.
Судно йшло під філіппінським прапором. За даними міністерства транспорту Японії, кілька осіб проникли на борт "Чирлідера", зв`язали капітана і одного з членів команди, викрали десятки тисяч доларів і зникли.
На судні перебували двоє японців, зокрема капітан корабля, і 17 філіппінців. Ніхто з них не постраждав.
Судно японської компанії перевозило партію автомобілів з Кобе до Джакарти. Після нападу воно продовжило свій шлях.
Компанія "Ніппон Юсен" - одна з трьох найбільших компаній, що здійснюють морські транспортні перевезення.
Цей напад, як зауважує японський Мінтранс, дуже схожий на пограбування, здійснене 5 вересня також біля берегів Індонезії, коли грабіжники проникли на японський танкер і викрали гроші.