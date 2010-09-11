На судно японської транспортної компанії напали пірати

На судно японської транспортної компанії "Ніппон Юсен" "Чирлідер", що спеціалізується на перевезенні автомобілів, напали пірати.

Як передає агентство Кіодо, напад вчинено в суботу в районі індонезійського острова Калімантан.

Судно йшло під філіппінським прапором. За даними міністерства транспорту Японії, кілька осіб проникли на борт "Чирлідера", зв`язали капітана і одного з членів команди, викрали десятки тисяч доларів і зникли.

На судні перебували двоє японців, зокрема капітан корабля, і 17 філіппінців. Ніхто з них не постраждав.

Судно японської компанії перевозило партію автомобілів з Кобе до Джакарти. Після нападу воно продовжило свій шлях.

Компанія "Ніппон Юсен" - одна з трьох найбільших компаній, що здійснюють морські транспортні перевезення.

Цей напад, як зауважує японський Мінтранс, дуже схожий на пограбування, здійснене 5 вересня також біля берегів Індонезії, коли грабіжники проникли на японський танкер і викрали гроші.