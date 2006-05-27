Голова ПА НАТО говорить про ”відкриті двері”...

Тарасюк на засіданні 52-ї сесії ПА НАТО виголосив звернення Президента України до учасників засідання Асамблеї

Київ. 27 травня. УНІАН. 26 травня ц.р. у м.Париж Спеціальний представник Президента України, міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК взяв участь у першому пленарному засіданні 52-ї сесії Парламентської Асамблеї НАТО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

На відкритті сесії голова ПА НАТО П’єр ЛЕЛЛЮШ зазначив, що Організація з великою увагою та інтересом стежила за перебігом парламентських виборів в Україні 2006 р. За його словами, вибори в нашій державі пройшли демократично і засвідчили політичну зрілість української нації. П.ЛЕЛЛЮШ наголосив на необхідності залишати двері Альянсу відкритими для України та подовжувати підтримувати демократичні перетворення в нашій країні.

Б.ТАРАСЮК виголосив звернення Президента України Віктора ЮЩЕНКА до учасників Асамблеї, в якому підтверджується європейський вибір нашої держави та її намір спільно з іншими країнами зробити свій внесок у розширення та утвердження нового євроатлантичного простору демократії і безпеки. Як зазначається у посланні глави Української держави, саме зараз, коли Україна впритул наблизилась до отримання запрошення приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО, парламентський вимір співробітництва України з Альянсом набуває особливої ваги.

У ході дискусії парламентарії були одностайні в позитивній оцінці активної позиції України у придністровському врегулюванні.

Делегації Німеччини, Великої Британії та Іспанії привітали прогрес у реформуванні правоохоронних органів та судової системи нашої держави.

Цього ж дня Міністр зустрівся з членами французької делегації на Парламентській Асамблеї НАТО від Соціалістичної партії Франції, груп дружби „Україна - Франція” Сенату та Національних Зборів Франції.