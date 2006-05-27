Під час землетрусу на Яві загинули від 1500 до 2000 осіб
13:08, 27 травня 2006Світ
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Зруйновані і пошкоджені сотні будинків
Поліція Особливого округу Джок’якарта оцінює кількість жертв землетрусу, який стався там у суботу вранці, в одну тисячу 424 людини. Про це повідомляє національне агентство "Антара".
Водночас, Ассошіейтед Прес повідомляє з посиланням на представника міністерства соціального розвитку Індонезії, кількість жертв землетрусу на індонезійському острові Ява досягла однієї тисячі 987 осіб.
Епіцентр підземного поштовху був на території Особливого округу Джок’якарта приблизно за 37,2 кілометра на південь від його однойменної столиці. За повідомленнями, що надходять з міста, в Джок’якарті зруйновані і пошкоджені сотні будинків, порушено енергопостачання і телефонний зв`язок.
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