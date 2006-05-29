Канадський політолог критикує українську владу за мовну політику

Офіційна позиція української влади щодо надання російській мові статусу регіональної, особливо інтерпретація Міністерства юстиції України, викликає серйозне занепокоєння, заявив в інтерв‘ю радіо „Свобода” професор політології Оттавського університету Домінік АРЕЛ.

„Перш за все, таку інтерпретацію повинен надавати суд, а не Міністерство юстиції. Отже, я занепокоєний тим, що навіть помаранчеві політики, які самі оголошують себе європейцями, ухвалюють такі рішення”, – зазначив канадський політолог.

На думку Д.АРЕЛА, у суспільстві повинна відбутися відкрита дискусія з приводу цієї проблеми, а не застосування адміністративних ресурсів, „щоб створити враження, що проблеми нема”.

„Упродовж багатьох років в Україні політики не ставилися серйозно до мовної політики. Спочатку її ігнорували націонал-демократи, а тепер і помаранчева влада. Російська мова в Україні залишається домінуючою в половині регіонів країни. Але головна проблема полягає у тому, що мовна політика досі не була кодифікована у праві. Безперечно, є закон і Конституція, але залишається незрозумілим, у чому саме полягають права україномовних та російськомовних громадян. Саме тому проблема не зникає”, – зазначив він.

Політолог наголосив, що згідно з європейською практикою, якщо принаймні 20% населення регіону говорить мовою, яка відмінна від державної, то їм забезпечуються мовні права, тобто можливість користуватися цією мовою у державних установах, школах тощо.

„Українська влада непрямо стверджує, що такі права повинні забезпечуватися лише у випадку, якщо у регіоні проживають більше половини громадян іншої національності. Тобто, визначальним фактором є не вживаність мови, а національність громадян. Але ж ми знаємо, що більшість у Південній та Східній Україні складають українці, але вони говорять російською. І в результаті влада говорить, що вони взагалі не мають жодних мовних прав”, - вважає канадський політолог.

Компроміси, на думку Д.АРЕЛА, повинні досягатися на місцевому рівні, а не на загальнодержавному.

“Але компроміс не повинен полягати у тому, що, мовляв, давайте матимемо українську як державну мову, а у Донбасі ми усі будемо говорити російською. Повинна бути створена правова система, яка б забезпечувала використання української мови у цих регіонах разом із певними правовими гарантіями щодо використання російської мови”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, депутати Донецької та Луганської обласних рад, а також Донецької, Харківської і Севастопольської міських рад ухвалили рішення про надання російській мові статусу регіональної.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав доручення Міністерству юстиції України і Генеральній прокуратурі вивчити питання про відповідність законодавству рішень ряду місцевих рад про надання російській мові статусу регіональної.

Мін’юст оприлюднив юридичний висновок, відповідно до якого рішення місцевих органів самоврядування про надання російській мові статусу регіональної суперечать Конституції та законам України.

Прокуратури відповідних регіонів оскаржили рішення місцевих рад про статус російської мови.