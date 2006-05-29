Десяткам американських телестанцій загрожує відкликання ліцензії

Американська влада розслідує діяльність кількох десятків американських телестанцій. За інформацією правозахисників, вони використовували в своїх новинних програмах сюжети, підготовлені співробітниками Білого дому і приватними корпораціями без посилання на першоджерело, повідомляє Independent.

За 10 місяців моніторингу некомерційна організація Центр з проблем ЗМІ та демократії (Centre for Media and Democracy) виявила подібні порушення у 77 телеканалів. Як випливає з доповіді правозахисників, в деяких сюжетах вихвалялися досягнення американських військових в Іраку і продукція компаній. У скандалі виявилися замішані такі компанії, як Pfizer і Mars.

Американське законодавство вимагає, щоб ЗМІ не розміщували підготовлені комерційними або державними структурами відеоматеріали під виглядом редакційних. Порушникам загрожує штраф в 32,5 тисячі доларів за кожен випадок прихованої реклами. У злісних порушників може бути відкликана ліцензія.

Лента.ру