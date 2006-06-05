Доля викрадених російських дипломатів невідома

Доля викрадених у Іраку російських дипломатів невідома, повідомляє Бі-Бі-Сі.

З Іраку надходять суперечливі повідомлення про долю викрадених у суботу у Багдаді російських громадян. Іракське державне телебачення повідомило, що цих людей було звільнено, але російське посольство та іракське міністерство внутрішніх справ не можуть підтвердити таку інформацію.

Російських працівників посольства було викрадено у суботу після того, як дипломатична машина залишила комплекс посольства, у районі Мансур на заході Багдада, який дотепер вважався порівняно безпечним.

Одного дипломата було вбито під час захоплення машини. Міністерство закордонних справ РФ заявляє, що докладає усіх зусиль для звільнення заручників.

Викрадення російських громадян засудив генеральний секретар ООН Кофі АННАН.