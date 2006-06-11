У тюрмі на базі Гуантанамо повісилися троє ув`язнених

У тюрмі на базі ВМС США в Гуантанамо (Куба) у своїх камерах повісилися троє ув`язнених.

Це підтвердив під час телефонної прес-конференції її начальник контр-адмірал Гарі ХАРРІС, повідомляє NEWSru.

За його словами, самовбивці сплели петлі з одягу і шматків простирадл. Як відзначив Г.ХАРРІС, дії ув`язнених не "були спонтанними, а ретельно спланованими заздалегідь".

Декого із ув`язнених було втягнуто в серію голодовок, що проводилися з минулого серпня на знак протесту проти тривалого ув’язнення та умов утримання. Однак, за даними адміністрації, кількість ув`язнених, які одночасно відмовляються від їжі, до минулих вихідних скоротилася до 18 осіб. Раніше така кількість досягала 131 людини.

Про інцидент сповістили Президента США Джорджа БУША, який перебуває у своїй заміській резиденції в Кемп-Девіді (штат Меріленд). За словами представника Білого дому, Дж.БУШ висловив "серйозне занепокоєння" з приводу того, що сталося.

Представник британського прем`єр-міністра Тоні БЛЕРА назвав це “сумним інцидентом і додав, що потрібно дочекатися результатів розслідування, перш ніж робити якісь висновки.

У минулому Т.БЛЕР називав в`язницю в Гуантанамо "аномалією, яка повинна припинити існування".