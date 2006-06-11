Закінчився матч Мексика – Іран

У Нюрнберзі на "Франкенштадіон" закінчився матч Чемпіонату світу з футболу (перший матч в групі D) Мексика – Іран.

Рахунок відкрив Омар Браво на 28-й хвилині. Мексиканці добре розіграли “стандарт” – вільний удар справа між штрафним майданчиком і бічною лінією. Одночасно з ударом 7 гравців рвонулися вперед за лінію захисників, Гільєрмо Франко з точки пенальті головою перевів м`яч до далекої штанги, а там опинився неприкритий Браво.

Іранський захисник з “футбольним” прізвищем Голмахаммаді зрівняв рахунок на 36-й хвилині. І знову гол був забитий при розиграші стандартного положення, цього разу - кутового з лівого флангу. Навіс у воротарський майданчик, Санчес зняв м`яч з голови нападаючого (обоє у високому стрибку), але в сутичці Голмахаммаді проштовхнув м`яч з “воротарської” лінії.

На 76-й хвилині розслабився воротар іранців Мірзапур, викидаючи м`яч рукою. М`яч негайно перехопили суперники. Антоніо Нелсон (Зінья) забрав м`яч у захисника, котрий намагався взяти ситуацію під контроль, і дав пас вже набігаючому у нього з-за спини Омару Браво. Воротар вже йшов на пас, як на удар, а Браво перевів м`яч “на протихід”.

Третій гол Мексики стався ще за дві хвилини. І був схожий тим, що латиноамериканським гравцям знову ніхто не заважав. Прохід правим краєм - пас до воротарської – “маленький” (зріст 163 см) Зінья б`є головою в верхній кут воріт.

3:1 на користь Мексики.