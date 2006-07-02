Північна Корея та США ось-ось розпочнуть ядерну війну?

Північна Корея звинуватила США в підготовці ядерної війни на Корейському півострові й оголосила про нарощування власних засобів ядерного стримання в оборонних цілях.

Відповідну заяву розповсюдило офіційне північнокорейське агентство KCNA, передає Лента.ru.

В заяві йдеться, що США намагаються "спровокувати ядерну війну з метою порушення миру та стабільності". Як стверджує КНДР, мир на Корейському півострові зберігається виключно завдяки тому, що Північна Корея має в своєму розпорядженні потужні засоби стримання.

В останні дні з`явилася ціла серія повідомлень про підготовку випробувань північнокорейської балістичної ракети "Таеподонг-2" із радіусом дії до 6700 кілометрів. КНДР запропонувала США провести переговори з цього приводу, проте американська адміністрація відповіла відмовою.

Президент США Джордж БУШ зажадав вести переговори в шестисторонньому форматі, тобто за участю Китаю, Росії, Японії та Південної Кореї, а не тільки КНДР і США.

За оцінками американських експертів, Північна Корея має в своєму розпорядженні достатню кількість збройового плутонію для 13 ядерних зарядів. КНДР вийшла з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї й оголосила себе ядерною державою, проте ядерних випробувань у країні не проводилося.