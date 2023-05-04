Україні не вигідна атака БпЛА на Кремль, оскільки це не приносить жодної військової переваги.

У Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що Україні не вигідна атака безпілотників на Кремль, і Росія сама її інсценувала.

Про це пише політичний кореспондент Sky News Тамара Коен із посиланням на високопоставлене джерело в британському Міноборони.

"Можливо все, але це не вигідно Україні, військової переваги немає, усі знають, що Путін не залишається в Кремлі", - каже джерело.

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За його словами, Росія мала набагато більше мотивів для здійснення подібної атаки.

"Усі мотиви насправді на користь Росії: отримати згуртування суспільства; створити привід для більш випадкових і безрозсудних бомбардувань; намагатися завоювати симпатії до Росії через Україну", - додало джерело.

Атака на Кремль невідомих БпЛА - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 3 травня невідомі безпілотники здійснили удар по Кремлю. В адміністрації російського президента "за традицією" тут же звинуватили Україну і заявили, що нібито наша країна, таким чином, вчинила замах на Володимира Путіна. При цьому, у Москві не надали ніяких підтверджень своїми словами.

Однак, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не причетна до цієї атаки. "Ми не нападаємо на Путіна чи Москву", - сказав він. Причетність до атаки спростували також прес-секретар глави держави Сергій Нікіфоров і радник глави ОП Михайло Подоляк.

Після цього інциденту в Росії вибухнули черговими погрозами на адресу України, закликаючи бити по центрах прийняття рішень, у тому числі тактичною ядерною зброєю. А "охмелілий" екс-президент РФ Дмитро Медведєв закликав убити Володимира Зеленського.

Коментуючи подію Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що Лондон вивчає російські кадри, на яких видно атаку БПЛА, зазначає журналістка Тамара Коен. "Я думаю, що в усьому цьому конфлікті ми навчилися тому, що я не став би приймати за чисту монету коментарі Росії", - сказав він.

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