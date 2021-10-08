Постраждали 11 моряків.

Атомний підводний човен ВМС США "Коннектикут" (USS Connecticut) зіткнувся з невідомим об'єктом у Південно-Китайському морі.

Про це 7 жовтня повідомили у Військово-морських силах США.

"Швидкохідний підводний човен "Коннектикут" (USS Connecticut, SSN 22) класу "Морський вовк" (Seawolf) у другій половині дня 2 жовтня під час роботи в міжнародних водах Індо-Тихоокеанського регіону врізався в об'єкт, перебуваючи під водою. Безпека екіпажу залишається головним пріоритетом ВМФ. Небезпечних для життя травм немає", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, стан підводного човна "безпечний і стабільний". Ядерна рухова установка не постраждала і залишається повністю працездатною. Ступінь пошкодження іншої частини оцінюється, а інцидент обіцяють розслідувати.

Читайте такожУ Колумбії затримали підводний човен, набитий кокаїном на $60 мільйонів (відео)Водночас, за інформацією USNI News, внаслідок удару постраждали моряки. Представник Міністерства оборони повідомив виданню, що 11 моряків отримали поранення середнього та легкого ступеня тяжкості.

Останній відомий випадок, коли підводний човен США зіткнувся з іншим підводним об'єктом, стався у 2005 році. Тоді підводний човен "Сан-Франциско" (USS San Franciso, SSN-711) на повній швидкості врізався в підводну гору недалеко від Гуаму. В результаті інциденту загинув один моряк.

Як повідомляв УНІАН, ВМС США створили нову групу, здатну швидко протидіяти російським субмаринам в Атлантичному океані. Згодом до групи приєднаються ще три винищувачі.

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Автор: Катерина Комолова