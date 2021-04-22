Субмарина попросила дозволити занурення, і зв'язок з нею перервався. У складі екіпажу 53 людини.

Неподалік від острова Балі перестав виходити на зв'язок підводний човен KRI Nanggala 402 Військово-морських сил Індонезії. Влада вже почала пошуки, однак у разі якщо сталося знеструмлення, запасів кисню на борту може вистачити приблизно до суботи.

Глава військово-морського флоту країни, адмірал Юдо Маргоно заявив на прес-конференції в четвер, 22 квітня, що в разі відключення електроенергії на підводному човні достатньо кисню на 72 години, повідомляє cna.

"Ми втратили зв'язок з судном вчора о 3 годині ночі, тому його вистачить до 3 години ночі суботи", - сказав адмірал.

Читайте такожВ Індонезії стався потужний землетрусПідводний човен зник у середу, 21 квітня, з 53 людьми на борту під час торпедних навчань у водах північного Балі. Зв'язок з судном перервався близько 4:30 ранку після того, як воно попросило дозвіл на занурення о 3 годині ночі.

"Ми налаштовані оптимістично, сподіваємося на краще", - додав міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто.

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Переклад: Катерина Комолова