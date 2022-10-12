США не виявили підготовки до нанесення ядерного удару.

Американський президент Джо Байден сумнівається, що глава Кремля Володимир Путін застосує у війні проти України ядерну зброю.

Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

"Я не думаю, що він це зробить. Я вважаю безвідповідальним з його боку говорити про це, про те, що світовий лідер однієї з найбільших ядерних держав світу говорить, що він може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні", — відповів Байден. Відео дня

Байден сказав, що навіть погрози Путіна мають дестабілізуючий ефект, і попередив про потенційні помилки в судженнях, які можуть послідувати.

"Все, що я хотів сказати, це те, що це може призвести до просто жахливого результату. І не тому, що хтось має намір перетворити це на світову війну або щось в цьому роді, а просто після того, як ви застосуєте ядерну зброю, помилки, які можна зробити, прорахунки, хто знає, що станеться", — додав він.

Путін, по суті, не може продовжувати безкарно говорити про застосування тактичної ядерної зброї, ніби це раціонально, зазначив американський лідер: "Помилки трапляються. І може статися прорахунок, ніхто не може бути впевнений, що станеться і може закінчитися Армагеддоном".

Байден відмовився розкрити, як виглядатиме відповідь США, якщо Путін виконає свої ядерні загрози. Але він сказав, що Пентагон розробив план на випадок непередбачених обставин.

"Я не буду вдаватися в подробиці. З мого боку було б безвідповідально говорити про те, що ми будемо або не будемо робити", — сказав Байден.

Загроза ядерного удару Росії-що відомо

21 вересня російський президент Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив Заходу ядерною зброєю.

Цьому слідували спроби Кремля анексувати захоплені українські регіони. В цьому контексті російські чиновники почали заявляти, що РФ застосує ядерну зброю у разі посягання на свою територію.

Проте результатів псевдореферендумів світ не визнає, а США й союзники погодилися, що Україна повинна деокупувати загарбані Москвою території.

Західні аналітики погоджуються з твердженням, що ядерний шантаж радше свідчить про непросте становище, у якому опинилась армія Росії на полі бою.

Разом з тим в українській розвідці допускають, що одного дня РФ може застосувати зброю масового знищення. США вже пригрозили "катастрофічними наслідками", якщо Путін до цього вдасться.

Всього, на думку Інституту вивчення війни, існує тільки два варіанти застосування ядерної зброї: вздовж лінії фронту і масованого удару по всій Україні. Проте жоден з них не дасть Росії реальної переваги на полі бою, оскільки ЗС РФ у нинішньому стані просто нездатні вести бій в ураженій радіацією зоні, а самі удари не дозволять повністю захопити Україну.

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