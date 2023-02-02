Фон дер Ляєн підкреслила, що зараз ЄС працює, щоб змусити Росію заплатити "за цю звірячу війну".

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що десятий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії буде прийнятий до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну - до 24 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це фон дер Ляєн заявила на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Києві.

"Зараз ми робимо все, щоб змусити Путіна заплатити за цю звірячу війну. Перед тим, як Росія почала цю війну, ми голосно говорили про ту ціну, яку Росія змушена буде заплатити. І Росія заплатила. Наші санкції розмивають російську економіку. А енергетична ціна цього становить 160 млн євро на день. Разом з партнерам з G7 ми додамо ще граничну ціну на нафтопродукти", - сказала вона.

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Глава Єврокомісії підкреслила, що на Росію "буде великий тиск".

"І до річниці початку повномасштабного вторгнення ми будемо мати 10-й пакет санкцій", - додала фон дер Ляєн.

Вона також підкреслила, що Росія змушена буде заплатити за руйнування, які вона заподіяла в Україні, зокрема повинна буде давати кошти на реконструкцію України. "Ми ще визначаємося з тим, як це зробити", - уточнила президент ЄК.

Фон дер Ляєн також в черговий раз підкреслила, що Росія має відповісти за свої злочини в суді.

Десятий пакет санкцій проти агресора:

12 січня 2023 року ЗМІ повідомили про те, що ЄС прискорює роботу над десятим пакетом санкцій проти Росії.

17 січня 2023 року Глава Єврокомісії розповіла, на що буде направлений десятий пакет санкцій проти РФ.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що розраховує на те, що наступний пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ міститиме обмеження проти ядерної галузі Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що десятий пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по РФ та її військовому бюджету.

За словами міністра, мова йде про суворі санкції проти індустрії ракет і безпілотників, фізичних осіб, енергетики, банків, ЗМІ та інформаційно-комунікаційних технологій, нові санкції проти Ірану.

Візит лідерів ЄС в Україну 2 лютого:

2 лютого 2023 року в Україну прибули головний дипломат ЄС та голова Єврокомісії.

Високопосадовці Європейської комісії зустрінуться зі своїми колегами в уряді України. 3 лютого Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Шарль Мішель зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським.

За інформацією Sky News, очікується, що сторони обговорюватимуть збільшення фінансової та військової допомоги України, розширення доступу української продукції на ринок ЄС, допомогу країні в покритті енергетичних потреб, нові санкції проти Росії, розширення зони мобільних дзвінків без роумінгу між ЄС та Україною.

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