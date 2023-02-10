Мітинг розрахований на 200 тисяч осіб.

Росіяни відзначать річницю кривавого вторгнення в Україну мітингом-концертом у Лужниках 22 лютого. У ньому може взяти участь президент країни-агресорки Володимир Путін.

За словами джерел "РБК", мітинг-концерт 22 лютого може розглядатися як своєрідне "продовження" послання Путіна Федеральним зборам РФ, яке ЗМІ анонсували на 21 лютого. Кремль поки що цю дату не підтверджував.

Це підтвержують і джерела пропагандистів "РИА-Новости". Мітинг розрахований на 200 тисяч осіб.

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Речник російського президента Дмитро Пєсков сказав РБК, що йому "поки що нічого сказати" про захід у Лужниках. Напередодні путініст Микола Расторгуєв поділився кадрами зі зйомок концерту.

Востаннє Путін виступав у Лужниках 18 березня через три тижні після початку повномасштабної війни проти України. Шоу було присвячене восьмиріччю анексії Криму.

21 лютого виповниться рік після того, як Путін оголосив про визнання "незалежності" угруповань "ДНР" і "ЛНР". Наступного дня Держдума та Рада федерації Росії ратифікували договори про співпрацю із цими угрупованнями.

Війна в Україні - хронологія подій

Росія зважилася на широкомасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого, почавши з бомбардувань Києва, Харкова, Львова та інших великих міст.

Російські танки буквально прорвали український кордон в районі Білорусі. Багато міст потрапили під тимчасову окупацію, в тому числі частина Київської області.

У нічному зверненні, яке передувало військовій інтервенції, Путін назвав війну "спецоперацією" з денацифікації" і "демілітаризації" України.

Вже навесні розгромлені російські угруповання змушені були залишити Київську, Сумську та Чернігівську області, а у вересні - в ході контрнаступу ЗСУ - росіяни втекли з Харківської області.

Західні ЗМІ писали, що Путін хотів взяти Київ за два дні, потім - за кілька місяців, але Росія недооцінила ЗСУ.

На звільнених територіях правоохоронці фіксують факти вчинення Росією військових злочинів: тортури цивільних, жорстокі вбивства місцевих мешканців, у тому числі дітей; досі знаходять масові поховання.

Наразі активні бої точаться в основному на Донецькому напрямку.

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