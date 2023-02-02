Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Росія може приурочити новий наступ до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.
В інтерв'ю BFMTV він розповів, що росіяни "живуть символізмом", тому можуть спробувати зробити щось в районі 24 лютого. Резніков підкреслив, що Україна не недооцінює Російську Федерацію. "Офіційно заявлено 300 тисяч (мобілізованих - УНІАН), але коли ми бачимо війська на кордонах, за нашими оцінками, це набагато більше", - додав він.
Міністр вважає, що війська РФ можуть можуть зробити спробу наступу за двома напрямками: це може бути Донбас, а може бути і південь.
"Ми говоримо нашим партнерам, що ми теж повинні бути готові якомога швидше. Ось чому нам потрібна зброя, щоб стримувати ворога, тому що на війні все вирішує ініціатива", - сказав Резніков.
Також він наголосив на необхідності швидкого придбання Україною "повітряних ресурсів" та навчання українських пілотів для літаків, які, ймовірно, будуть поставлені країнами-союзниками.
Новий наступ РФ: що відомо
Нагадаємо, що раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов попередив про підготовку РФ до максимальної ескалації.
За даними Генерального штабу ЗСУ, Російські загарбницькі війська активно ведуть розвідку і готуються до наступу на деяких напрямках.
Командувач ЗС Литви Вальдемарас Рупшис вважає, що РФ поспішає почати новий наступ, щоб встигнути до початку поставок Західної техніки українській армії.