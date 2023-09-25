Глава МЗС держави сумнівається, що Росія зможе стати демократією, якщо Путін піде з посади президента.

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен засумнівалася, що Російська Федерація здатна стати демократичною державою, навіть якщо крісло президента РФ займе хтось інший, а не Володимир Путін.

Чиновниця вказав, що "без Путіна" в Росії все може бути "навіть гірше". Своєю думкою вона поділилася в інтерв'ю The Washington Post.

Валтонен вважає "малоймовірним", що РФ якимось чином стане мирною нормальною демократією, якщо Путін складе повноваження.

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"Ми повинні готуватися до гіршого, а найгірше полягає в тому, що Росія залишиться такою, яка вона є, а в майбутньому, можливо, навіть гірше", - заявила вона.

Також глава МЗС Фінляндії вказала, що російська "машина війни", очевидно, довго готувалася до протистояння з Україною. Багато хто досі не усвідомлює, що це не просто чергова війна Путіна.

Будучи при владі, він десятиліттями вибудовував навколо себе відповідну інфраструктуру. До вторгнення в Україну у 2014 році армія РФ також незаконно зайшла військами до Грузії (2008 рік). За майже два десятиліття воєн хтось би міг сказати Путіну, що це "не добре", якби в російській політиці не поділяли його точку зору, натякнула Валтонен.

За її словами, Захід прагне знову побачити в Росію свободу слова, її прагнення до відкритості до миру, а не навпаки.

"Щоб пересічний росіянин мав право голосу в тому напрямку, в якому рухається країна, щоб Росія відкрилася для громадянського суспільства і стала нормальною демократією", - зазначила глава МЗС Фінляндії.

Путіна "знищать" в ролі президента до Нового року

Нагадаємо, раніше російський опозиціонер В'ячеслав Мальцев заявив, що Путін "не жилець", як президент. Опозиція у РФ прагне знищити Путіна до Нового року й обрати тимчасовим президентом на 100 днів голову уряду Росії Михайла Мішустіна, заявив Мальцев. "Путіна приб'ємо - дуже і дуже хочеться", - зазначив він.

Раніше політолог Валерій Соловей також заявляв, що Путін помре. За його словами, це може статися скоро. Можливо, лідер РФ помре до кінця осені.

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