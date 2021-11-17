За останні кілька днів Меркель встигла поспілкуватися з Лукашенком та Путіним через міграційну кризу.

Олександр Лукашенко у розмові з в.о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель обурювався, що його називають "паном Лукашенком", а не "президентом".

Про це пише BILD.

Як зазначає видання, Лукашенко наполягав визнати його легітимним і скасувати санкції, введені проти його режиму за фальсифікацію виборів, політичні переслідування й примусову посадку Ryanair в Мінську разом з затриманням блогера Романа Протасевича.

Крім того, Лукашенко також запропонував Меркель перекинути частину мігрантів у Євросоюз (натякаючи на Німеччину) і виділити Білорусі фінансову допомогу на тимчасове утримання біженців на білорусько-польському кордоні.

Водночас, згідно з роздобутою журналістами інформацією, Меркель залишалася жорсткою і пообіцяла вивчити питання, обговоривши їх з главами держав-членів ЄС.

Читайте такожУ сутичках з нелегалами постраждали 7 польських копів: одному проломили головуПри цьому в.о. канцлера не виключила надання Мінську фінансової підтримки на будівництво житла для нелегалів.

Раніше лояльні до режиму білоруські ЗМІ писали, що, поспілкувавшись з Лукашенком, Меркель "фактично визнала його президентом". При цьому у деталі телефонного діалогу сторін не вдавалися.

За останні кілька днів в.о. канцлера встигла поспілкуватися з Лукашенком та Путіним через спровоковану білоруським режимом міграційну кризу на кордоні з Польщею.

Міграційна криза на кордоні Білорусі та країн ЄС

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада в Білорусі велика група мігрантів з кризових регіонів прибула до кордону з Польщею. Люди перебувають під контролем озброєних білоруських силовиків, які визначали напрямок руху мігрантів.

Влада Польщі розпорядилася посилити охорону кордону з Білоруссю. Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі.

Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна більше не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС – таким чином офіційний Мінськ відреагував на посилення санкцій західних країн проти Білорусі.

Крім того, Литва з 10 листопада через міграційну кризу ввела надзвичайний стан у прикордонній зоні з Білоруссю.

10 листопада РНБО ухвалила рішення про посиленні охорони кордону і підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні.

11 листопада глава МВС Денис Монастирський заявив, що кордон з Білоруссю додатково охороняти 8,5 тисячі військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії та поліцейських.

Автор: Яна Ставська