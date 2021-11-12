Прорватися змогла група з 150-200 чоловік.

Кордон Польщі та Білорусі, куди з'їжджаються тисячі мігрантів наразі під посиленою охороною. Місцева поліція всередині країни вже виловлює мігрантів, які змогли прорватися.

Про це йдеться в сюжеті 2+2.

11 листопада польські правоохоронці зупинили забитий нелегалами мікроавтобус, який виглядав як автомобіль швидкої допомоги.

При цьому в польському Сеймі заявили про посилення охорони кордону не тільки з Білоруссю, але й з Україною. Такий же сценарій підтверджують й в українському уряді, через що скликали засідання РНБО.

Читайте такожInformNapalm: біженців у Білорусь перевозила та ж авіакомпанія, що й "вагнерівців" – у СиріюУ свою чергу представник найбільшої фракції німецького парламенту, Нільс Шмід однозначно дав зрозуміти, що в Німеччині розглядають Україну як можливий притулок для мігрантів поки люди будуть оформляти статус біженця. Секретар РНБО Олексій Данилов жорстко відповів німецьким партнерам.

"З якого переляку ми повинні їх брати до себе, якщо німці повинні про них піклуватися. У нас є пропозиція для соціал-демократів взяти їх до себе додому по два, по три, по п'ять, а якщо мало місця, то в Бундестазі є кабінети", - заявив Данилов.

Крім того, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відправився на Волинь перевіряти готовність силовиків і прикордонників.

Водночас прикордонна служба Польщі оприлюднила ролик, на якому видно як група нелегалів прорвалася через пункт пропуску "Кузница". Мігранти з криками штурмували металеве загородження, за яким стояли польські силовики. Попередньо, прорватися змогли 150-200 осіб. Польські силовики не робили активних дій у відповідь.

Міграційна криза на кордоні з Білоруссю

На початку листопада в Білорусі велика група мігрантів з кризових регіонів прибула до кордону з Польщею. Люди перебувають під контролем озброєних білоруських силовиків, які визначали напрямок руху мігрантів.

Влада Польщі розпорядилася посилити охорону кордону з Білоруссю. Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі. Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

Крім того, Литва з 10 листопада через міграційну кризу ввела надзвичайний стан у прикордонній зоні з Білоруссю.

10 листопада РНБО прийняла рішення про посилення охорони кордону і підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні.

11 листопада в МВС заявили, що кордон з Білоруссю додатково охоронятимуть 8,5 тис.військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії і поліцейських.

Автор: Анастасія Горбачова