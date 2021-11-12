Денис Монастирський наголосив на необхідності побудови наступного року кордону між Україною і Росією, а також між Україною і Білоруссю.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зазначає, що визначено близько 10 ділянок, через які мігранти можуть спробувати потрапити до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Визначено приблизно 10 ділянок, де основний може відбуватися підхід мігрантів до Державного кордону з Україною. Саме там будуть посилюватися, в першу чергу, прикордонники Національною гвардією, поліцією", - зазначив міністр.

Він наголосив на вагомості консолідації усіх зусиль. "Тому ми вчора на РНБО говорили також про підрозділи територіальної оборони. І міністр оборони також підтримав цю ідею, і президент її підтримав, щоб у цих областях провести навчання з територіальної оборони", - розповів Монастирський.

Крім того, він повідомив, що дав доручення поліції "підняти всі громадські формування з охорони громадського порядку і Державного кордону, який є в цих територіях".

"Вони мають право на носіння травматичної зброї. І у нас таких видано понад 200 тисяч стволів в Україні. Тому мають бути відповідні підняти реєстри, ці люди мають бути скликані на навчання, які мають протягом найближчого місяця пройти біля українсько-білоруського кордону", - сказав урядовець.

Монастирський також зауважив, що механіка протистояння України буде подібною тій, яка є на литовському та польському кордонах.

"Визначення місць скупчення. Розвідка буде інформувати, якщо будуть направлені мігранти в сторону України, - куди саме вони рухаються. І саме там мобільні групи будуть перебувати вже за лічені хвилини. Саме там і буде основна мета - не допустити масового прориву Державного кордону", - підсумував міністр.

Ситуація з кордоном

Також Денис Монастирський наголосив на необхідності побудови наступного року кордону між Україною і Росією, а також між Україною і Білоруссю.

Урядовець відзначив "фактичну відсутність нормального кордону між Україною і Росією, Україною і Республікою Білорусь".

За його словами, поточна міграційна криза для кожного українця загострює питання наявності кордону.

"Так, прикордонники є, кордон позначений. Але самої споруди кордону немає. І це наше загальне завдання - завдання всього уряду, президента, суспільства, тому що це будується за податки громадян, - наступного року збудувати кордон між Україною і Росією і між Україною і Республікою Білорусь", - заявив Монастирський.

Він додав, що йдеться про понад тисячу кілометрів державного кордону.

Міграційна криза на кордоні з Білоруссю

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада у Білорусі велика група мігрантів з кризових регіонів прибула до кордону з Польщею. Люди перебувають під контролем озброєних білоруських силовиків, які визначали напрямок руху мігрантів.

Влада Польщі розпорядилась посилити охорону кордону з Білоруссю. Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі.

Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна більше не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС - таким чином офіційний Мінськ відреагував на посилення санкцій західних країн проти Білорусі.

Крім того, Литва з 10 листопада через міграційну кризу запровадила надзвичайний стан у прикордонній зоні з Білоруссю.

10 листопада РНБО ухвалила рішення про посилення охорони кордону та підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні.

11 листопада Монастирський заявив, що кордон з Білоруссю додатково охоронятимуть 8,5 тис. військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії та поліцейських.

Автор: Таня Поляковська