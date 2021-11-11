Президент зазначив, що йдеться лише про міграційні виклики та загрози, до подолання яких Україна готова.

Президент Володимир Зеленський заявив, що посилення охорони кордону через ситуацію в Білорусі не вплине на можливість в'їзду до України її громадян.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, опублікованому на його Telegram-каналі.

Президент нагадав, що сьогодні першим питанням, яке розглядала Рада нацбезпеки та оборони на своєму засіданні, було посилення українського державного кордону через ситуацію на польсько-білоруському кордоні.

Зеленський наголосив, що це рішення жодним чином не вплине на перетин українського кордону громадянами Білорусі.

"Йдеться лише про міграційні виклики та загрози. Наша держави готова до їх вирішення та подолання", - підкреслив глава держави.

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Як повідомляв УНІАН, 10 листопада РНБО ухвалила рішення про посилення охорону кордону та підготовку до сценаріїв, які відбуваються на польсько-білоруському кордоні.

За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, було ухвалено рішення про посилення присутності Держприкордонслужби, Нацполіції та Нацгвардії на українсько-білоруському кордоні.

Крім того, на кордоні були визначені найбільш вірогідні ділянки для масового скупчення мігрантів.

Він пояснив, що найближчим часом в прикордонних областях будуть залучені підрозділи тероборони, щоб бути готовими до будь-яких можливих сценаріїв у разі потрапляння незаконних мігрантів з африканських країн, які перебувають на території Білорусі і штучно пересуваються сьогодні до польського кордону.

Міністр наголосив, щовідповідь ​українських правоохоронців у разі такої ситуації буде чіткою і в межах закону, який регламентує захист держкордону.

Автор: Антоніна Доломанжи