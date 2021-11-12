Потік нелегалів патрулюють як білоруські, так і російські літаки.

За останні сім діб сирійська компанія Cham Wings Airlines здійснила чотири прямі рейси з Дамаску в аеропорт Мінська. Найбільша активність перельотів спостерігалась саме 7 листопада – напередодні загострення ситуації на польсько-білоруському кордоні.

Про це йдеться у матеріалі міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Волонтери звертають увагу, що саме цей перевізник задіяний у перельотах бойовиків ПВК "Вагнера" до Сирії. З 2016-го компанія перебуває під американськими санкціями за перекидання військових сил з РФ на підтримку режиму диктатора Башара Асада.

Крім того, Cham Wings Airlines перебуває з 2021 року і під українськими санкціями, бо літає в окупований Крим.

Читайте також"Гібридна атака на ЄС": Меркель вдруге за два дні зателефонувала ПутінуУ матеріалі вказується, що потік нелегалів патрулюють як білоруські, так і російські літаки. Так, 10 листопада було помічено два російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. Щонайменше один з них брав участь у спецоперації Росії в Сирії.

У Польщі не приховують, що вважають відповідальним у кризі на білорусько-польському кордоні самого президента РФ Володимира Путіна. А режим Лукашенка, лояльного до агресивної політики Кремля, звинувачують у використанні нелегалів як зброї у гібридній війні проти ЄС.

Міграційна криза на кордоні з Білоруссю

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада у Білорусі велика група мігрантів з кризових регіонів прибула до кордону з Польщею. Люди перебувають під контролем озброєних білоруських силовиків, які визначали напрямок руху мігрантів.

Влада Польщі розпорядилась посилити охорону кордону з Білоруссю. Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі.

Крім того, Литва з 10 листопада через міграційну кризу запровадила надзвичайний стан у прикордонній зоні з Білоруссю.

10 листопада РНБО ухвалила рішення про посилення охорони кордону та підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні.

11 листопада у МВС заявили, що кордон з Білоруссю додатково охоронятимуть 8,5 тис. військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії та поліцейських.

Автор: Яна Ставська