Надзвичайний стан почне діяти опівночі 10 листопада.

Сейм Литви ухвалив рішення запровадити на частині території режим надзвичайного стану через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Надзвичайний стан буде введено з півночі 10 листопада й триватиме місяць, повідомляють LRT і err.ee.

Він діятиме на ділянці кордону та на відстані п'яти кілометрів від кордону, а також у місцях розселення мігрантів.

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За словами прем'єр-міністра країни Інгріди Шимоніте, надзвичайний стан запроваджується вперше в історії Литви після відновлення незалежності. Вона наголосила, що одні обмеження діятимуть для мігрантів, які незаконно перетнули кордон, інші - для жителів Литви.

Буде обмежено рух транспортних засобів у прикордонній зоні без дозволу прикордонників, діятиме заборона на в'їзд на цю територію для мешканців, за винятком місцевих жителів, а також тих жителів, у кого на цій території є нерухомість та документи, що підтверджують це.

На території, де запроваджується надзвичайний стан, спеціальні служби зможуть перевіряти транспортні засоби та осіб, їхні речі на предмет незаконного зберігання зброї, боєприпасів, вибухових та інших небезпечних речовин, вони зможуть затримувати порушників закону, тут також будуть заборонені збори.

Під час дії надзвичайного стану мігранти, які незаконно потрапили до Литви, будуть обмежені в праві на листування й телефонні розмови, за винятком можливості звернення до державних відомств та установ.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні уряд Литви схвалив пропозицію МВС про запровадження надзвичайного стану та передав її на розгляд парламенту країни.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброю в так званій гібридній війні проти ЄС.

Польський парламент проголосував за легалізацію вигнання мігрантів на кордоні. Зміни в законі передбачають, що затримані на місці мігранти, які незаконно перетинають кордон, повинні покинути територію Польщі. Їм також може бути заборонений в'їзд в країну на термін від шести місяців до трьох років. Після прийняття поправки до закону парламент також схвалив будівництво прикордонної споруди вартістю 353 млн євро, яка має бути обладнана датчиками руху.

Вільнюс, Рига, Варшава і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу. На кордоні Польщі та Білорусі вже загинули кілька мігрантів.

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Литва почала будівництво 508-кілометрового фізичного загородження на кордоні з Білоруссю, щоб припинити проникнення нелегальних мігрантів із території сусідньої країни.

Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Лукашенко оголосив наприкінці травня, що його країна більше не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС - так офіційний Мінськ відреагував на посилення санкцій Заходу проти Білорусі.

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Автор: Олександр Топчій