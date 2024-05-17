Під заборону потрапили Voice of Europe, РИА "Новости", "Известия" і "Российская газета".

Рада Європейського Союзу заборонила мовлення на території своїх країн ще чотирьох ЗМІ, які поширюють і підтримують російську пропаганду та агітують за військову агресію проти України.

Як ідеться в заяві на сайті Ради ЄС, під заборону потрапили Voice of Europe, РИА "Новости", "Известия" та "Российская газета".

"Ці ЗМІ перебувають під постійним прямим або непрямим контролем керівництва Російської Федерації та відіграють важливу роль у поширенні та підтримці агресивної війни Росії проти України, а також у дестабілізації сусідніх країн", - ідеться в заяві.

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Водночас запроваджена заборона не перешкоджатиме цим ЗМІ та їхнім співробітникам здійснювати в ЄС іншу діяльність, окрім мовлення, наприклад, проводити дослідження та брати інтерв'ю.

ЄС наголошує, що Росія проводить систематичну міжнародну кампанію з маніпулювання засобами масової інформації та інформацією, втручання та грубого спотворення фактів з метою виправдання та підтримки повномасштабної агресії проти України, а також для посилення стратегії дестабілізації сусідніх країн, ЄС та його держав-членів.

Російська пропаганда

Російські пропагандисти постійно запускають безглузді вкиди. Нещодавно росіяни запустили фейк про те, що глава української розвідки нібито перебуває в німецькій клініці після "поранення". За їхніми словами, він "у комі".

Також на росТБ видали чергову маячню - цього разу про 10-річних дітей у Маріуполі. Роспропаганда заявила, що українські діти нібито ходили окупованим містом і вбивали ножами російських окупантів.

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