За словами представника ЦАХАЛу, район Гази покинули 50 тисяч осіб.

ХАМАС "утратив контроль" над північною частиною сектора Гази. Про це повідомив представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.

Як пише Reuters з посиланням на слова представника ЦАХАЛу, мешканці Гази дедалі частіше прямують на південь анклаву. За його словами, район Гази покинули 50 тисяч осіб.

"Жителі Гази розуміють, що ХАМАС утратив контроль над північчю сектора Гази, а на півдні безпечніше, і там вони можуть мати воду, їжу та ліки", – сказав він.

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"Хамас втратив контроль і продовжує втрачати контроль на півночі", – наголосив Хагарі.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС: останні новини

Генерал-лейтенант армії оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що Ізраїль не встановлював часових рамок для операції в секторі Гази.

В ніч проти 8 листопада, ЦАХАЛ ліквідував важливого терориста ХАМАС, який відповідав за виробництво ракет. У Армії оборони Ізраїлю повідомили, що було знищено укриття Мухсіна Абу-Зіни, який був очільником відділу промисловості і озброєння ХАМАС.

Старший радник прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу Марк Регев зазначив, що після війни з ХАМАС Ізраїль не планує окупувати Газу.

"Я думаю, можна очікувати чогось більш рухомого, більш гнучкого, де ми могли б в'їжджати і виїжджати в міру необхідності, щоб впоратися з ситуацією з безпекою. Ми не говоримо про будь-яку тривалу окупацію сектора Гази", – заявив він.

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