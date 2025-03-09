В Канаді і Німеччині навпаки вже замислилися про те, як би зменшити оборонну залежність від США.

Британія має намір поглиблювати свої "унікальні оборонні відносини зі США" попри сумний приклад зрадженої американцями України. Про це пише The Telegraph за підсумками зустрічі міністрів оборони США і Британії.

Так, очільник британського оборонного відомства Джон Хілі стверджує, що США продовжать співпрацювати з Великою Британією у питаннях обміну розвідувальними даними в умовах зростання російської агресії в Європі.

"Велика Британія та США є найближчими союзниками одне для одного в галузі безпеки. У світі, де загрози зростають, я сповнений рішучості ще більше поглибити наші унікальні оборонні відносини зі США в найближчі місяці та роки. Немає двох збройних сил, пов’язаних разом більше, ніж наші. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати у військових операціях, навчаннях, зборі розвідданих і розробці передових технологій", – наголосив Хілі.

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За словами британського міністра, його розмова з американським колегою в значній мірі була спрямована на забезпечення тривалого миру в Україні.

"Ми повністю згодні з тим, що ми повинні продовжувати прагнення до миру в наступні дні. І цей мир має тривати, не допускаючи повернення російської агресії", – заявив він.

Союзники втрачають довіру до США

Як писав УНІАН, після того, як США зупинили всю військову допомогу Україні на тлі триваючого російського наступу, в країнах НАТО почали обговорювати можливу відмову від закупівлі американських винищувачів F-35. Цього бояться в Канаді і Німеччині. Оскільки це висококомп'ютеризовані літаки, США можуть просто "вимкнути" їх дистанційно в будь-який момент.

Те, що це далеко не теоретична загроза, свідчить остання заява американського олігарха Ілона Маска. Якщо раніше він заперечував можливість відключення супутникового зв’язку Starlink для України, то тепер навпаки почав погрожувати Україні саме таким сценарієм.

У Польщі та Німеччині взагалі вже замислилися про власну ядерну зброю, бо на захист США вже нема надії.

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